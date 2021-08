Bruxelas vai ter um hotel excecional

Os hotéis The Standard são joias arquitectónicas que têm a particularidade de se situarem em locais em renovação para se integrarem perfeitamente no espaço público.

As referências são o The Standard High Line, no Meatpacking District de Nova Iorque ou o The Standard, Londres, em King’s Cross.

Em 2025, descobriremos o The Standard, em Bruxelas, na capital belga e europeia.

O boutique hotel terá lugar dentro da ZIN, o projeto de renovação em curso das torres 1 e 2 do World Trade Center na zona norte de Bruxelas.

“Mais uma vez, vamos reinventar uma propriedade de forma completa e inesperada, ao mesmo tempo que transformamos um bairro. Estamos ansiosos por surpreender o público e mostrar-lhes como Bruxelas é única e porque amamos esta cidade ”, lê-se em comunicado de imprensa enviado ao BOM DIA.

De acordo com as primeiras imagens, The Standard Brussels promete ser inspirador: 180 quartos, 20 apartamentos, uma exuberante estufa no rés-do-chão e uma esplanada com bares e restaurantes.