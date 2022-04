Bruxelas vai descobrir a Rede Global da Diáspora

A maior rede colaborativa da diáspora portuguesa vai estar em Bruxelas, a 28 e 29 de abril, para a realização de eventos de ativação da Rede e promoção de Encontros de Negócios junto das comunidades empresariais representativas da diáspora.

O objetivo dos seus criadores, a Fundação AEP, é dar a conhecer as novas funcionalidades da Rede Global que vêm trazer oportunidades de negócios, investimentos e networking.

A sessão de apresentação da Rede Global da Diáspora decorre no dia 28 de abril, na REPER, na sala Damião de Góis, e conta com a presença do Embaixador da REPER, Pedro Lourtie, Embaixador de Portugal na Bélgica, Rui Tereno, Presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, AICEP, Rui Paulo Almas, Diretor Executivo da Fundação AEP, Paulo Dinis, Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, Rui Cunha e Federação Empresários Portugueses na Bélgica, Paulo Carvalho e o apoio do BOM DIA.

“A segunda fase da Rede Global da Diáspora tem estado mais focada nas empresas e nos empresários portugueses para alavancar as exportações portuguesas. Nas sessões de apresentação temos dado a conhecer novas funcionalidades, como o Portal de Negócios da Diáspora, funcionalidade exclusivamente dirigida a Empresas e Investidores, que visa facilitar e acelerar negócios à escala global, e a Diáspora Business Intelligence, que permite conhecer a diáspora ao pormenor, dando a possibilidade de as empresas identificarem os canais de distribuição mais adequados a cada negócio e/ou setor de atividade,” afirma Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Fundação AEP.

No dia 29 vai ser promovida uma mesa redonda, exclusiva a empresários, para debate sobre oportunidades de negócios, investimentos e networking e promoção das ligações empresariais e institucionais que permitam o “fazer acontecer” esta alavancagem das relações em rede.

As inscrições para os eventos já estão abertas e podem ser feitas diretamente na plataforma www.redeglobal.pt.

A Rede Global da Diáspora conta com mais de 7500 portugueses registados de 155 países e mais de 10500 empresas inseridas. Trata-se de uma rede colaborativa que visa aproximar os portugueses espalhados pela Diáspora e ao mesmo tempo potenciar a internacionalização das PME´s portuguesas. Tem como principal missão promover a marca Portugal internacionalmente e ajudar as PME nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando a colaboração das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

A Rede Global da Diáspora é um projeto promovido pela Fundação AEP, apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do COMPETE 2020 – Sistema de Apoio às Ações Coletivas, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

#portugalpositivo