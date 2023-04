Bruxelas também comemora o 25 de Abril

O 25 de Abril em Bruxelas vai ser celebrado “com uma atenção particular na contribuição das lutas anticoloniais na conquista da liberdade em Portugal”, afirma a associação AJA que coorganiza o evento.

As comemorações do 25 de Abril em Bruxelas são uma parceria pelo Centro de Língua Portuguesa Camões IP Bruxelas, PointCulture e da AJA Bruxelas.

O evento integra uma exposição, leitura de poesias pelos estudantes de Português na ULB, uma conferência sobre Amílcar Cabral, um concerto de música de intervenção portuguesa e música com o DJ Fresh Nunas.

A conferência sobre Amílcar Cabral intitula-se “O revolucionário humanista” e será proferida pela colunista do BOM DIA, Luísa Semedo. Portuguesa a viver em Paris, é doutorada em Filosofia, especialidade Ética e Filosofia Política, pela Universidade Paris-Sorbonne, com uma tese intitulada “Vers une Éthique de l’Empathie”. Foi durante vários anos docente na Universidade Clermont-Auvergne da cadeira “Criação e Gestão de Associações e ONG ‘s” e é professora de Filosofia no secundário. Tem tido uma intensa atividade como dirigente associativa, tendo fundado e presidido várias associações. É Conselheira das Comunidades Portuguesas, presidiu o Conselho Regional da Europa do CCP. Escreveu o romance “O Canto da moreia” e participou em várias coletâneas de contos. Foi cronista na Rádio Alfa, colaborou com o LusoJornal e o CapMag. É atualmente colunista no jornal Público.

As comemorações decorrem no Point Culture da ULB Ixelles, mais propriamente no Campus du Solbosch, no dia 25 de abril das 17:00 às 22:00.