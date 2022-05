Bruxelas recebe moda sustentável portuguesa

A 11 de maio de 2022, das 17h30 às 19h30, decorrerá o Sustentable Fashion from Portugal, um evento organizado pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) que terá lugar no Press Club Brussels Europe, em Bruxelas.

O foco principal será a “estratégia da UE para os têxteis sustentáveis e circulares”, recentemente publicada, juntamente com a importância da sustentabilidade na indústria têxtil e do vestuário.

Para discutir estes temas, o evento contará com a participação de Valentina Superti, diretora de turismo e proximidade, e da digitalização na DG GROW, Mário Machado, presidente da ATP e Paulo Lopes, diretor de produto na J.F. Almeida Têxteis, uma empresa portuguesa.

A sessão terminará com um “networking cocktail”, onde as pessoas poderão disfrutar de alguns aperitivos, estabelecer contactos e discutir sobre os temas abordados no evento.

A participação no evento terá de ser feita através do preenchimento do formulário de inscrição.

A ATP é a associação nacional de Portugal para a indústria têxtil e do vestuário. O setor é um importante contribuinte para a economia portuguesa e europeia, tendo registado uma notável recuperação na última década, conforme afirma em comunicado.

O evento faz parte do projeto ” Sustainable Fashion From Portugal: Fashion Industry’s New Chic”, que tem como principal objetivo aumentar as exportações da indústria têxtil e vestuário portuguesa através do reforço e digitalização dos seus processos de promoção e comercialização nos mercados estrangeiros, recorrendo a boas práticas de sustentabilidade e economia circular.

