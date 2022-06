Bruxelas recebe evento português na embaixada

A Embaixada de Portugal na Bélgica está a organizar as “Blue Talks”, um evento sobre o mar e a costa. O acontecimento decorre esta sexta-feira, em Bruxelas.

O mar, a costa e a proteção da biodiversidade marinha é o mote das “Blue Talks – Managing, Protecting, Conserving and Restoring Marine and Coastal Ecosystems”. É um momento organizado no âmbito da Conferência dos Oceanos, que acontece no fim deste mês.

O momento vai abordar as Áreas Marinhas Protegidas (AMP) e a proteção da biodiversidade, tendo em vista a cooperação entre governos e organizações, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

