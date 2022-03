Bruxelas quer tirar “passaportes dourados” aos oligarcas russos

A Comissão Europeia recomendou aos países da UE que atribuíram “passaportes dourados” aos oligarcas russos ou bielorussos, e especificamente aos que estão na “lista negra” de sanções por ligações à guerra na Ucrânia, que os retirem devido a “riscos imediatos”.

Vários países da UE, entre eles Bulgária, Chipre e Malta, foram citados no comunicado por atribuir estes passaportes europeus em troca de investimentos, o que levou a Comissão a suspender estes programas.

O comunicado do executivo europeu insta os países que ainda mantêm programas de “passaportes dourados” em troca de investimentos “a terminarem imediatamente com estes programas”, o que já deu origem ao fim desta prática no Chipre (2020), na Bulgária (2022) e em Malta (2022).