Bruxelas pretende aumentar o voluntariado jovem na UE

Sendo uma das primeiras iniciativas concretas no âmbito do Ano Europeu da Juventude 2022, a Comissão publicou esta semana a sua proposta de recomendação do Conselho sobre o voluntariado jovem para facilitar o voluntariado transnacional dos jovens no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade ou de outras iniciativas a nível nacional.

Reconhecendo o contributo fundamental do voluntariado para o desenvolvimento das aptidões e competências dos jovens, bem como o seu papel na superação dos desafios societais, a recomendação proposta visa reforçar as dimensões de inclusão, qualidade, reconhecimento e sustentabilidade do voluntariado jovem transnacional. Abordando as deficiências que subsistem na mobilidade do voluntariado, a proposta aborda os ensinamentos retirados durante a pandemia de COVID-19 e na implementação do Corpo Europeu de Solidariedade, que celebrará o seu quinto aniversário em 2022.

Margaritis Schinas, vice-presidente responsável pela Promoção do Modo de Vida Europeu, declarou que “desde 2017, dezenas de milhares de jovens europeus fizeram a diferença ao participarem em projetos de voluntariado e solidariedade do Corpo Europeu de Solidariedade. Através da recomendação de hoje, estamos a apoiar e facilitar ainda mais o voluntariado jovem, para que um número maior de jovens tenha a possibilidade de difundir a solidariedade e a esperança em toda a Europa e fora dela”.

Mariya Gabriel, comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, afirmou ainda que “o voluntariado é cada vez mais popular entre os jovens dispostos a participar na construção de uma Europa melhor e mais inclusiva. Esta nova iniciativa visa melhorar a qualidade do voluntariado e eliminar os obstáculos ainda existentes à mobilidade transfronteiras. Contribuirá para reforçar as oportunidades no âmbito da solidariedade para os jovens durante o Ano Europeu da Juventude 2022”.

A proposta da Comissão sobre o voluntariado jovem convida os Estados-Membros, entre outros, a:

assegurar que o acesso a atividades de voluntariado transnacionais constitui uma oportunidade realista para todos os jovens, incluindo os que têm menos oportunidades;

ponderar medidas que contribuam para o desenvolvimento de um quadro legislativo e de execução adequado e claro relativo à saúde, segurança e proteção dos participantes em atividades de voluntariado transnacionais;

promover um elevado nível de qualidade junto dos organizadores nacionais de atividades de voluntariado;

prestar informações e aumentar a sensibilização para os direitos dos voluntários;

aumentar a sensibilização para os benefícios das atividades de voluntariado transnacionais, através de atividades de informação, orientação e sensibilização;

promover a cooperação a nível nacional e da UE entre os organizadores que oferecem oportunidades de voluntariado transnacional;

apoiar atividades de voluntariado que contribuam de forma significativa para enfrentar os desafios relacionados com o clima e o ambiente;

explorar novas tendências e novas dimensões e formatos alternativos de voluntariado, como o voluntariado digital e intergeracional.

A Comissão está pronta a apoiar a aplicação da recomendação através dos mecanismos e instrumentos de cooperação da Estratégia da UE para a Juventude e dos programas da UE para a juventude, tais como o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade.

A Comissão facilitará a aprendizagem mútua e os intercâmbios entre os Estados-Membros e os parceiros pertinentes, desenvolvendo boas práticas em matéria de voluntariado digital e intergeracional, bem como através da promoção e a prestação de informações sobre as oportunidades de voluntariado através do Portal Europeu da Juventude. Continuará também a desenvolver e promover os atuais instrumentos de validação da UE para os resultados da aprendizagem não formal e informal (Europass, Passe Jovem) e apoiará a investigação e a recolha de dados sobre o impacto a longo prazo do voluntariado.