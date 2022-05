Bruxelas: Portugal Cup junta 70 golfistas

A Portugal Cup, uma organização da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, teve lugar no domingo, dia 29 de maio em Bruxelas.

“Passamos o dia no The National Golf Brussels, onde 70 participantes jogaram no torneio de golfe. O Royal Óbidos Spa & Golf Resort e Quinta do Lago estiveram presentes para partilhar sobre o imobiliário português e distribuir informação e alguns doces tradicionais”, disse ao BOM DIA Rui Faria da Cunha, presidente da CCBP.

Entre os produtos tradicionais estavam a Ginja de Óbidos e doçaria fina do Algarve.

“Tivemos a honra de distribuir 15 prémios de golfe e dois prémios de sorteio aos vencedores. E, terminámos a tarde a partilhar bons momentos com os sócios do clube, enquanto provamos o Jardim do Mar e a Escolha dos Enólogos, vinhos da Solar Wine”, disse Faria da Cunha.