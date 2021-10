Bruxelas oferece 60 mil passes ferroviários aos jovens europeus

A Comissão Europeia vai disponibilizar passes ferroviários gratuitos a 60 mil europeus com idades compreendidas entres os 18 e os 20 anos. As candidaturas abrem esta terça-feira, 12 de outubro, às 12h00, e terminam a 26 de outubro, à mesma hora, para um período de viagem em 2022, que será o Ano Europeu da Juventude.

Margaritis Schinas, vice-presidente responsável pela Promoção do Modo de Vida Europeu, declarou: “Ao longo dos últimos 18 meses, num verdadeiro espírito de solidariedade, os nossos jovens sacrificaram momentos decisivos da sua juventude. Congratulo-me com o facto de a Comissão dar hoje um enorme impulso à mobilidade na Europa graças a estes 60 000 passes de comboio. Este impulso europeu à mobilidade e às oportunidades continuará a ser promovido pelo programa Erasmus+ e por muitas outras iniciativas a lançar no Ano Europeu da Juventude, em 2022”.

Já Mariya Gabriel, comissária responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, afirmou: “Estou muito satisfeita com o lançamento desta nova edição da iniciativa DiscoverEu para oferecer a 60 000 jovens a oportunidade de descobrirem a riqueza do nosso continente. Depois de a Comissão ter declarado 2022 como o Ano Europeu da Juventude, a iniciativa DiscoverEU está de volta em força, com novas oportunidades para os jovens apanharem um comboio, ampliarem os seus horizontes, alargarem a sua aprendizagem, enriquecerem as suas experiências e se encontrarem com outros europeus enquanto viajam, a partir de março de 2022”.

Esta fase de candidaturas está aberta aos jovens europeus nascidos entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003. Excecionalmente, os jovens de 19 e 20 anos de idade também podem candidatar-se, uma vez que as fases de candidaturas em que podiam participar foram adiadas devido à pandemia de covid-19.

Os candidatos escolhidos poderão viajar, por um período máximo de 30 dias, entre março de 2022 e fevereiro de 2023. Como a evolução da pandemia continua a ser uma incógnita, todos os viajantes beneficiarão de reservas flexíveis através de um novo passe de viagem móvel. A data de partida pode ser alterada até ao momento da partida. Os passes de viagem móveis têm validade de um ano. A Comissão aconselha todos os viajantes a verificarem as eventuais restrições de viagem na plataforma ReopenEU.

Os jovens com necessidades especiais são particularmente encorajados a participar na iniciativa DiscoverEU. A Comissão disponibilizará informação e soluções práticas e cobrirá os custos de assistência especial, tais como um acompanhante, um cão-guia, etc.

Os candidatos selecionados podem viajar sozinhos ou em grupos de cinco (todos dentro da faixa etária elegível). Para reforçar as viagens sustentáveis – e, deste modo, apoiar o Pacto Ecológico Europeu – os participantes na iniciativa DiscoverEU viajarão predominantemente de comboio. No entanto, a fim de assegurar um amplo acesso em toda a UE, os participantes podem igualmente utilizar modos de transporte alternativos, tais como autocarros, ferries ou, excecionalmente, aviões. Desta forma, os jovens que vivem em ilhas ou zonas remotas também têm a possibilidade de participar.

A cada Estado-Membro é atribuído um determinado número de passes de viagem, baseado na sua população, proporcionalmente à população total da União Europeia.

Nas últimas quatro rondas (2018-2019), de um total de 479 candidaturas do Luxemburgo, foram selecionados 84 jovens para a iniciativa DiscoverEU.