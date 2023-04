Bruxelas debate o futuro do trabalho

A magnitude do atual desequilíbrio entre a procura e a oferta de mão de obra na Europa é uma das principais conclusões do relatório EURES 2022 sobre escassez de mão de obra e excedentes, apresentado em Bruxelas no passado dia 29 de março.

A conferência foi uma organização conjunta do Eurofound, da ELA – European Labour Authority e da EURES – Rede Europeia para a Empregabilidade, sob o tema “Onde estão as carências de mercado, onde estão os trabalhadores?”.

Do lado português, a AEP fez parte desta iniciativa, a convite da ELA e como entidade parceira da Rede EURES, através da participação da diretora do departamento de Inovação, Céu Filipe, que, em representação dos EURES Cross-border Consortiums de Portugal e Espanha, fez uma breve caracterização do que é a realidade do mercado de trabalho e emprego na Eurorregião, partilhou os principais desafios que as empresas enfrentam e deu nota do que tem sido feito para mitigar esta realidade.