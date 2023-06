Bruxelas: Daniel Bastos apresentou livro dedicado às comunidades

Na passada sexta-feira (23 de junho), foi apresentado em Bruxelas, o livro “Comunidades, Emigração e Lusofonia”. A obra, prefaciada pelo advogado e comentador Luís Marques Mendes, e que reúne as crónicas que o historiador Daniel Bastos tem escrito nos últimos anos na imprensa de língua portuguesa no mundo, foi apresentada na livraria “La petite portugaise”, um espaço cultural de referência da comunidade lusa na capital da Europa.

A sessão de apresentação, que levou à livraria portuguesa em Bruxelas, vários emigrantes e dirigentes associativos, esteve a cargo do escritor Joaquim Tenreira Martins, que salientou “que neste livro, Daniel Bastos tem como objetivo informar, divulgar, sugerir, chamar a atenção, refletir, dar opinião” sobre o papel das comunidades portuguesas no mundo.

Refira-se que neste último livro, que tem sido apresentado em diversos espaços da diáspora, o escritor revela o empreendedorismo, as contrariedades, a resiliência e a solidariedade das comunidades portuguesas, a riqueza do seu movimento associativo, e as enormes potencialidades culturais, económicas e políticas que as mesmas representam. Como é caso da comunidade lusa na Bélgica, constituída por cerca de 70 mil pessoas, e que nos últimos anos se tem tornado um dos destinos mais procurados pelos emigrantes portugueses.

Professor e autor de várias obras que retratam a história da emigração portuguesa, Daniel Bastos é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Escreve regularmente no BOM DIA uma coluna de opinião.