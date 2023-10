Bruxelas celebra centenário de Eduardo Lourenço

Integrado no programa das comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, o Instituto Camões em Bruxelas vai realizar, no dia 24 de outubro, várias atividades em torno da vida e obra do pensador e ensaísta, na capital belga.

2023 marca o ano do centenário de nascimento de Eduardo Lourenço, professor, filósofo e um dos mais prolíferos e diversificados ensaístas portugueses, condecorado com o Prémio Camões em 1996, e cuja vida e obra passou por vários países ao longo dos seus quase 100 anos de existência.

É neste âmbito que a 24 de outubro Bruxelas vai acolher um evento de celebração da data, no campus Solbosch da Universidade Livre de Bruxelas, cujo programa conjuga a exposição biobibliográfica “Tempos de Eduardo Lourenço”, do Instituto Camões, uma conferência intitulada “Eduardo Lourenço – uma carta a Portugal”, por Margarida Calafate Ribeiro, e ainda a projeção do filme “O Labirinto da Saudade”, de Miguel Gonçalves Mendes.

A exposição “Tempos de Eduardo Lourenço”, realizada com curadoria de Beatriz Yaunner e Maria Manuel Baptista em parecia com o Camões IP, contrapõe palavras do ensaísta com fotografias do percurso do mesmo, refletindo uma fotobiografia do pensador.

Feita em suporte digital, a exposição integra 22 painéis que revisitam o perfil de Eduardo Lourenço, começando pela sua infância, passando pelas primeiras obras publicadas, a vida em França, até à sua consagração em Portugal e no estrangeiro.

Ainda no programa, consta a conferência intitulada “Eduardo Lourenço – uma carta a Portugal”, por Margarida Calafate Ribeiro, investigadora-coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e responsável pela Cátedra Eduardo Lourenço na Universidade de Bolonha, com Roberto Vecchi.

O evento termina com a projeção do documentário “O Labirinto da Saudade”, uma adaptação da obra homónima de Eduardo Lourenço por Miguel Gonçalves Mendes, que venceu o Prémio Sophia de Melhor Documentário, da Academia Portuguesa de Cinema, e o Prémio de Melhor Filme Português, nos Prémios Cinema Sétima Arte 2018.

Narrado e protagonizado pelo próprio Eduardo Lourenço, aos 94 anos de idade, o documentário percorre os corredores da sua memória pela sua própria história, mas também a história de Portugal, configurando-se numa celebração da vida e obra do autor, sempre em busca de resposta para a questão “o que é ser português”.

Com mais de seis décadas de produção ensaística, que colocou ao serviço dos mais diversos domínios culturais, Eduardo Lourenço foi conselheiro de Estado entre 2016 e 2020 por nomeação presidencial, tendo ainda dedicado parte da sua vida às mais diversas artes, como a música, o cinema ou a pintura.

O evento terá lugar no campus Solbosch da Universidade Livre de Bruxelas, no dia 29 de setembro, com início pelas 16h30. O conteúdo expositivo poderá ainda ser visualizado na página do Camões, IP.

A par deste evento, as celebrações no centenário de Eduardo Lourenço também se iniciam em Espanha, numa homenagem a ocorrer na Universidade de Salamanca, de 29 de setembro a 29 de outubro, com a exposição “Eduardo Lourenço: Vida e obra de um heterodoxo”.