Bruxelas adota medidas para reforçar mercados europeus

A Comissão Europeia adotou esta semana um pacote de medidas para ajudar as empresas a angariar capital em toda a UE e garantir que os europeus beneficiam das melhores soluções para as suas poupanças e investimentos.

Um ano após o Plano de Ação de 2020 para a União dos Mercados de Capitais, a Comissão está a cumprir os seus compromissos, propondo medidas para reforçar os mercados de capitais europeus. Tal contribuirá para a recuperação económica da Europa após a crise da COVID-19, bem como para as transições digital e ecológica. Além disso, a Comissão apresentou uma comunicação que define as medidas a tomar no próximo ano para estimular o mercado.

As propostas apresentadas esta quinta-feira garantirão um melhor acesso dos investidores às informações sobre empresas e aos dados de negociação. As medidas incentivarão também o investimento a longo prazo e tornarão a venda transfronteiras de fundos de investimento mais fácil e segura.

De um modo geral, as propostas apresentadas irão facilitar a ligação entre as empresas da UE e os investidores, melhorando o acesso das empresas ao financiamento, alargando as oportunidades de investimento para os pequenos investidores e reforçando a integração dos mercados de capitais da UE.