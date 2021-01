Comprei há dois anos um aparelho que tem um visor porreiro e que me diz as horas e a temperatura interior da sala. Também tem despertador que por defeito assinalava todas as 24.00h em grande alegria e ainda estiver uns dois dias sem ler as instruções para inutilizar aquela merda. Consegui.

Tem um subaparelho que é colocado na varanda e dá-me a temperatura exterior e a humidade. ambos sincronizam de uma forma qualquer e o mostrador indica-me as horas, a humidade e temperaturas interior e exteriores. o mostrador principal dá a indicação da temperatura em 3 aparelhos exteriores mas eu só tenho um e confio nele.

Desde ha uns meses, começou-me a aparecer a temperatura exterior de um aparelho que não era meu.

Certamente teria um vizinho que teve uma ideia igual á minha e comprou também o kit completo de medir temperaturas ambientes. Eram parecidas e as diferenças podiam advir do local e zona de exposição.

Só que o sinal estranho desaparecia pouco antes das 9.00h e voltava a aparecer cerca das 19.00h. Conclui então que seria um sinal vindo de um automóvel que gostava de anunciar ao mundo a temperatura do ar.

Hoje voltou tudo á estaca zero. O meu marcava 14graus de temperatura e 85% de humidade, enquanto o sinal misterioso indicava 3graus de temperatura e 20% de humidade. Fiquei lixado e tive a ideia que o meu vizinho teria metido o aparelho externo dele dentro de um frigorifico “no frost”. Passado meia hora estava tudo normalizado mas o mistério mantem-se.

Até parece cena de bruxaria.