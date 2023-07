Bruno Pinheiro é o novo treinador do Al-Sadd

O treinador de futebol português Bruno Pinheiro vai assumir o comando técnico do Al-Sadd, do Qatar, anunciou o clube, substituindo no cargo o espanhol Juan Manuel Lillo.

“O Al-Sadd anuncia que Bruno Pinheiro é o novo treinador da equipa principal. O português começa as suas funções esta quarta-feira, dia 12, nos trabalhos de pré-época que decorrem na Áustria”, refere o clube em comunicado.

O técnico luso, de 46 anos, estava ao serviço da seleção olímpica do Qatar, mas recebeu a aprovação da federação de futebol para deixar o cargo e assumir de imediato o Al-Sadd.

Bruno Pinheiro, que trabalhou no Estoril Praia entre 2020 e 2022, vai juntar-se à equipa que contratou o internacional colombiano Matheus Uribe, ex-FC Porto.