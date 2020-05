Bruno Pato, apresenta “Quem te disse?” aquele que é o quarto single do próximo álbum. O single conta com sonoridade acústica, em português, característica de Bruno Pato, abordando a temática romântica. “Quem te disse?” tem o poder de embalar o lado mais sentimental de quem ouve, mas sem cair em monotonia.

De Aveiro chega mais uma agradável surpresa no contexto da nova música portuguesa e com acento tónico na língua de Camões, o projeto a solo do multi-instrumentista Bruno Pato. O músico desde muito cedo começou a compor canções, sem se preocupar com o futuro delas, mas finalmente em 2009 quando conheceu Lino Vinagre, começou as gravações para aquele que mais tarde viria a ser o primeiro EP de Bruno Pato.

Num género Folk e Country, as influências de Bruno Pato vêm do seu pai, que através dos seus ensinamentos lhe proporcionaram com apenas 8 anos, trilhar os primeiros acordes de guitarra. A composição das musicas é feita pelo próprio musico que gravou todos os instrumentos, à exceção da baterias que foram gravadas por Hugo Ribeiro.

O primeiro EP de Bruno Pato surge então em 2014 denominado “Um Velho Idiota”, um disco com sete canções que falam da vida, de amor, de partir e voltar! Para representação nacional na montra das novidades apresentamos, Bruno Pato o tipo de musico que empenha a sua guitarra pelo pais para dar a conhecer o seu trabalho.

Em 2020 apresenta os singles “Faz de Conta”, “O Amor é Mesmo Assim”, “Vamos Fugir” e “Quem te disse?” que se poderão ouvir no próximo álbum.