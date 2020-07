Bruno Gascon assina filme sobre o drama de um filho desaparecido

“Sombra” é o segunda longa metragem de Bruno Gascon, o realizador de “Carga“. Um segundo filme “feito com muito amor, força e coragem seguindo o exemplo das pessoas maravilhosas que aceitaram partilhar a sua experiência com o realizador”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA pela produtora Joana Domingues.

“Sombra” é uma carta de amor de uma mãe a um filho desaparecido há mais de 15 anos, uma mãe que vive na incerteza sem saber onde está o seu filho ou o que lhe aconteceu.

“Acredito que cada pessoa vai encontrar algo especial para si neste filme”, afirma Joana Domingues, defendendo que “sempre desejámos ser justos com as histórias reais que lhe contaram, acredito que o conseguimos e vamos continuar a trabalhar para que todos os filmes que fazemos respeitem as pessoas e sentimentos que retratamos”.

“Sombra” vai estrear em Portugal no dia 22 de outubro com um elenco cheio de grandes nomes: Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte, Tomás Alves, Joana Ribeiro, Ana Cristina Oliveira, Sara Sampaio, Lúcia Moniz, João Cabral, Ana Bustorff, Sara Norte, Raimundo Cosme, Miguel Monteiro, Oksana Tkach, Carlota Ladeiro, Mário Sá e Kim Grygierzec.

FICHA TÉCNICA