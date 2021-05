Bruno Fernandes volta a ser o preferido dos adeptos

Bruno Fernandes foi considerado futebolista do ano do Manchester United pela segunda época consecutiva, um prémio atribuído através do voto dos adeptos, que aderiram “em grande número”.

Bruno Fernandes arrecadou 63% das preferências, com grande vantagem para os maiores concorrentes, o defesa Luke Shaw, com 21%, e o avançado Edinson Cavani, com 6%. Na época passada, o médio, que chegou somente na janela de transferências de janeiro, impôs-se a Anthony Martial por apenas 1,5%, com 35,5% contra 34% do gaulês, enquanto Marcus Rashford teve 10,4%.

Segundo os ‘red devils’, a votação para o prémio que tem o nome de Matt Busby fez-se com contributos de adeptos “em mais de 200 países”.

“[Bruno] Fernandes fez mais uma campanha notável”, destaca o clube, que refere os 18 golos em 36 partidas da ‘Premier League’ e os nove apontados nas provas continentais, entre Liga dos Campeões e Liga Europa.

Em termos de números, são referidas ainda mais 11 assistências para golo no campeonato e outras cinco nas competições europeias, recordando também que o atleta luso “lidera vários rankings para o médio mais criativo e produtivo”.

Foi com a braçadeira de ‘capitão’, substituindo o habitual Harry Maguire, ausente, que Bruno Fernandes marcou na semana passada o golo ao Liverpool que lhe permitiu bater o recorde de tentos para um centro-campista na ‘Premier League’, que pertencia a Frank Lampard.

“Não há como contestar a sua enorme influência, nem que ele é um destinatário digno da homenagem”, refere o Manchester United, que recorda que Bruno Fernandes foi o jogador do mês em novembro e dezembro, tendo sido nomeado em outubro e fevereiro.

Do mesmo modo, foi votado por 12 vezes como ‘homem do jogo’, seguido, a grande distância, de Cavani, com cinco.

