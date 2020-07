Bruno Fernandes: rei dos penáltis em Portugal e na Inglaterra

Bruno Fernandes voltou, este domingo, a ser decisivo ao marcar o primeiro golo no triunfo do Manchester United sobre o Leicester, em jogo da última jornada da Premier League, tento esse que ajudou os red devils a conquistarem o terceiro lugar da prova e consequente qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Pelos leões, Bruno Fernandes realizou um total de 23 jogos, 17 a contar para a Liga NOS, quatro para a Taça da Liga, um para a Taça de Portugal e outro na Supertaça Cândido de Oliveira. Com a camisola do Sporting, o internacional português marcou 10 golos – 8 no campeonato e 2 na Taça da Liga.

Chega janeiro e a investida do Manchester United leva o médio português para Old Trafford, local onde Bruno Fernandes chegou, viu e venceu. Num total de 20 jogos pelo clube inglês, o camisola ’18’ dos red devils marcou 10 golos e fez 8 assistências, números que ajudaram a equipa de Ole Gunnar Solskjäer a subir de rendimento e chegar ao final da temporada num ‘excelente’ 3.º lugar.

Em suma, Bruno Fernandes encerra a temporada 2019/20 com um total de 48 jogos realizados entre Sporting e Manchester United, tendo marcado por 25 vezes e feito ainda 22 assistências para golo.

Habitual marcador de penáltis quando representava o Sporting, Bruno Fernandes encarregou-se também de ficar com essa responsabilidade no Manchester United (e de que forma a cumpriu!). Como fez questão de recordar a ‘Goal Point’, nos últimos 20 penáltis batidos – ao serviço dos dois emblemas -, o internacional português falhou apenas um… diante do Loures, para a Taça de Portugal, em 2018. Sim, é verdade. Miguel Soares, guarda-redes do Loures, é caso único nos últimos penáltis batidos pelo português.