Bruno Fernandes “rasgado” após humilhação em Liverpool

Comentadores e ex-jogadores criticaram o comportamento do médio português e há quem sugira que não deve continuar como capitão do Manchester United.

Gary Neville e Roy Keane, duas lendas do Manchester United, não tiveram papas na língua ao analisar a exibição de Bruno Fernandes no clássico frente ao Liverpool, que terminou com uma goleada histórica aos “red devils” (7-0).

Agora comentadores, os dois ex-jogadores arrasaram o internacional português, não só pela má exibição, mas também por causa de comportamentos que ambos consideram inapropriados para com colegas de equipa e até árbitros.

“A linguagem corporal do Bruno Fernandes foi vergonhosa. É um rapaz muito talentoso, é o capitão, tem muito talento, mas a linguagem corporal dele, a agitar os braços e sem correr…”, referiu Roy Keane.

