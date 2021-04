Bruno Fernandes essencial na vitória do United em Granada

O Manchester United foi, esta quinta-feira, a Granada vencer por 2-0, partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares no conjunto espanhol, enquanto Bruno Fernandes liderou os ingleses também desde início.

Num jogo marcado pela invasão de um adepto em nu integral (ver notícia em anexo), o avançado inglês Marcus Rashford, após passe longo de Victor Lindelof, apontou o primeiro golo do encontro aos 31 minutos. Já em tempo de descontos, aos grande penalidade convertida por Bruno Fernandes fechou as contas em 2-0.

A equipa de Ole Gunnar Solskjaer dá, assim, passo em frente para as meias-finais da competição, com a segunda mão marcada para a próxima quinta-feira, em Old Trafford.