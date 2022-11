Bruno Fernandes: entrevista de Ronaldo não afeta em nada a seleção

O futebolista internacional português Bruno Fernandes frisou que a entrevista concedida pelo colega de equipa e de seleção Cristiano Ronaldo “são questões pessoais” que “em nada afetam” a mentalidade e o trajeto de Portugal.

“É uma entrevista que saiu e que o Cristiano sentiu necessidade de a fazer. Não tem de mexer nada com o grupo. São questões pessoais do Cristiano e ele está no direito de fazer aquilo que acha que deveria ser feito naquele momento. Temos de nos focar na seleção e no nosso objetivo, até porque a entrevista foi feita antes de nos juntarmos na seleção. Por isso, em nada afeta o que é a nossa mentalidade e trajeto”, expressou.

Na zona mista, depois do triunfo por 4-0 frente à Nigéria, de José Peseiro, que serviu de preparação para o Campeonato do Mundo, a iniciar-se no domingo, o médio foi questionado pelos jornalistas sobre a polémica entrevista do capitão português, conduzida pelo jornalista inglês Piers Morgan e transmitida na íntegra em duas partes.

Na entrevista, Cristiano Ronaldo teceu duras críticas ao Manchester United e a Erik Ten Hag, treinador dos ‘red devils’, clube no qual também alinha Bruno Fernandes, tendo um cumprimento entre os dois, no primeiro dia de estágio da seleção, levantado polémica.

“É a minha linguagem corporal, mas estava a sorrir. Vejo o Cristiano todos os dias nas sessões de treino, portanto não era alguém que já não via há algum tempo. É normal e não há história por detrás disso. A imprensa faz parecer algo mais para deixar que as pessoas falem. Sabemos que falar sobre o Cristiano cria sempre algo enorme”, contou.

A seleção portuguesa de futebol goleou hoje a Nigéria por 4-0, no último encontro de preparação para o Mundial2022 do Qatar, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Um ‘bis’ de Bruno Fernandes, aos nove e 35 minutos, este de grande penalidade, na primeira parte, e golos de Gonçalo Ramos (82) e João Mário (84), já na reta final da partida, permitiram a Portugal construir um triunfo claro sobre os nigerianos, orientados pelo português José Peseiro e que vão falhar o Campeonato do Mundo, que arranca no domingo no Qatar.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.