Bruno Fernandes entra na história da Premier League

O médio Bruno Fernandes entrou esta semana para a história da Premier League, principal escalão do futebol inglês, ao receber, pela quarta vez no mesmo ano civil, a distinção de atleta do mês.

“Três golos e quatro assistências foi um mês em cheio. Marcar e fazer assistências para os meus companheiros é perfeito. Quero conquistar mais troféus e prémios e estou realmente feliz por fazer história”, avançou o jogador do Manchester United nas redes sociais.

Recorde-se que desde a chegada ao Reino Unido, após três épocas de leão ao peito, Fernandes foi eleito jogador do mês em fevereiro, junho, novembro e dezembro.

Também o português Cristiano Ronaldo conquistou quatro galardões, embora em anos distintos.

#portugalpositivo