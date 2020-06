Bruno Fernandes encanta ingleses

O médio português Bruno Fernandes foi eleito o melhor em campo do Manchester United no empate a uma bola contra o Tottenham de José Mourinho. O antigo jogador do Sporting apresenta um registo notável ao serviço dos ‘red devils’, foi eleito 0 melhor jogador da equipa em todos os seis jogos nos quais participou ao serviço da turma inglesa.

No jogo de regresso após longa paragem da ‘Premier League’ causada pela pandemia de covid-19, Bruno Fernandes fez uma excelente exibição, a assumir a ‘batuta’ do jogo dos ‘red devils’, tendo efetuado vários passes preciosos, um dos quais, aos 64 minutos, deixou o francês Anthony Martial na ‘cara’ do golo, evitado in-extremis por Eric Dier, tendo sido ele a restabelecer o empate, de penálti, aos 81.

Bruno Fernandes chegou ao United no mercado de janeiro. O médio foi vendido pelo Sporting aos ‘red devils’ por 55 milhões de euros, mais 25 milhões variáveis, além de 10% de uma futura mais-valia. Como o BOM DIA deu conta, atualmente o português é considerado o médio mais caro para uma potencial transferência numa das cinco principais ligas europeias de futebol.