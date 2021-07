Bruno Fernandes dos Lusitanos para a Amadora

O Estrela da Amadora contratou para as próximas duas temporadas o avançado Bruno Fernandes, que chega dos franceses do US Lusitanos.

Bruno Fernandes, de 20 anos, pode atuar nas duas alas do terreno, como extremo, tendo apontado um golo em oito encontros pelo US Lusitanos, que milita no quarto escalão futebolístico de França, após realizar toda a formação em clubes gauleses.

O jogador, com dupla nacionalidade, é o 17.º reforço da equipa orientada pelo treinador Rui Santos, numa autêntica ‘revolução’ operada para enfrentar o regresso aos escalões profissionais de futebol, 12 anos depois da descida administrativa.