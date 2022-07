Bruno de Carvalho ameaça “abrir a boca” sobre invasão a Alcochete

Dedicado à carreira de dj, o ex-presidente do Sporting diz-se “farto de mentiras e de um caso onde os responsáveis não foram a julgamento”. Bruno de Carvalho refere-se ao ataque à Academia de Alcochete, do qual foi absolvido, um dia depois de o antigo líder da Juve Leo Fernando Mendes o atacar.

Afastado do mundo do futebol, ainda mais após a participação no reality show “Big Brother”, Bruno de Carvalho não é esquecido por quem com quem lidou ainda quando era presidente do Sporting.

Esta segunda-feira, foi acusado de falta de lealdade por Fernando Mendes, emblemático membro da principal claque leonina, que cumpre prisão domiciliária por causa da invasão à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.

