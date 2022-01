Brunch de Hollywood chega ao Akla Restaurant

Processed with VSCO with a6 preset

O Akla Restaurant começa o ano a surpreender com um pequeno-almoço tardio pensado na gastronomia americana, que estará disponível nos dias 23 e 30 de janeiro, entre as 11h30 e as 15h00.

O país, conhecido pelo cinema e entretenimento, é palco de inúmeros filmes e séries tão conhecidos em Portugal e, se não temos a vista para o Central Park, que tal um brunch com vista para o Parque Eduardo VII?

Numa viagem pelos sabores dos Estados Unidos, o restaurante do hotel InterContinental Lisbon sugere um menu onde Donuts, Brownies e Cupcakes adoçarão estes domingos. Com uma carta ainda mais completa, este encontro inclui uma variedade de bebidas quentes à base de leite, café ou chocolate, para aquecer o coração, ou um leque de bebidas frescas como Smoothies e, agora, os famosos Milkshakes de chocolate ou banana que fariam, certamente, sucesso na Time Square.

E porque não há brunch sem ovos, desta vez o Akla Restaurant preparou Ovos Mexidos com Batata “Hash Brown”, Cogumelos e Bacon e ainda Ovos Estrelados com Queijo Cheddar e Sour Cream. Sabe-se que nada é mais americano que um saboroso Hambúrguer e, é claro que esta iguaria tão tradicional, marcará presença na mesa e agora também com opção vegetariana. Mas as novidades não ficam por aqui! O menu inclui ainda Bagels com Salmão Fumado e Creme de Queijo, Panquecas com Banana e Doce de Leite ou com Frutos Vermelhos e Xarope de Ácer e um fabuloso Cheesecake ao estilo de Nova Iorque.

Este espetáculo gastronómico, digno de Hollywood, está disponível nos dias 23 e 30 de janeiro por 29€ por pessoa, com estacionamento incluído. As reservas podem ser efetuadas através do 21 381 8700 ou [email protected]