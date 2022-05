Britânicos loucos com tinto português de sete euros

Os ingleses ficaram rendidos aos vinhos tintos portugueses e classificaram o vinho monocasta da Adega de Pegões como “uma oferta a não perder” pela sua elevada qualidade e baixo preço.

Este vinho de Setúbal é produzido com uma só variedade, a Touriga Nacional, e vendido a menos de sete euros. Neste momento encontra-se numa categoria onde os vinhos são normalmente colocados no mercado a preços muito superiores e não existe atualmente nenhum vinho no mercado internacional desta qualidade que sequer se aproxime deste preço, segundo os especialista ingleses.

Este monocasta da Adega de Pegões é aconselhado para acompanhar pratos de carnes vermelhas grelhadas ou até pratos mais fortes, como cozidos ou assados. A sua temperatura ideal é de 18ºC.

Os jurados do concurso anual da London Wine Competition, realizado em abril em Londres, ficaram rendidos com a colheita de 2017 do tinto monocasta produzido na região de Palmela.

A London Wine Competition teve um incremento nas marcas a concurso (1.300) em relação aos anos anteriores, com 36 países produtores a participarem.

Espanha, Itália, Chile, EUA e Austrália levaram para casa a maioria das medalhas e prémios atribuídos.

Este prémio é “muito valorizado pelo consumidor final, que procura sempre comprar o melhor vinho a um preço competitivo”, e esta não é a primeira vez que os vinhos nacionais trazem esta distinção em grandes concursos internacionais, como a nomeação dos enólogos e jornalistas especializados do prestigiado jornal americano The Washington Post, que distinguiu a colheita de 2018 do vinho “Pioneiro” nesta categoria, ou a colheita de 2019, do vinho “Aplanta”, escolhidos com “as melhores opções preço e qualidade” no mercado norte americano.

#portugalpositivo