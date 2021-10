Britânico morreu quando praticava desporto em Albufeira

Um homem britânico morreu esta quinta-feira depois de se ter sentido mal, entrando em paragem cardiorrespiratória, quando praticava desporto num trilho, numa zona de falésia, junto à praia dos Tomates, no concelho de Albufeira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, aquela autoridade adianta que o homem, de 58 anos, “morreu esta manhã depois de alegadamente se ter sentido mal e entrado em paragem cardiorrespiratória enquanto praticava desporto num trilho, numa zona de falésia”.

“Na sequência do alerta recebido pelas 09:17, através dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, a informar que uma pessoa tinha caído numa zona de falésia, foram de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Albufeira. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM”, explica a AMN.

No local, os elementos do INEM iniciaram manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo da vítima foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.