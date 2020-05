Brincar com o fogo

O crescimento do Chega é do interesse do PS: se os fascistas roubarem metade dos votos do PSD e destruírem o CDS, a Direita demorará 10 anos ou mais a conseguir voltar a reorganizar-se ao ponto de ser capaz de formar um governo. O PS ganha 10 anos no poder.

Com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa não apenas evita uma derrota do PS nas Presidenciais que seria sentida como o princípio do fim do ciclo de dois mandatos de António Costa no Governo, como mais que isso, apoiando Marcelo, António Costa sinaliza aos eleitores do PSD uma aproximação à Direita que limpa a imagem de esquerdista deixada pela Geringonça. Que é a única forma que tem de fazer o PS voltar à maioria absoluta dos tempos de Sócrates, fundamental para o PS soltar a teia de interesses económicos pelos quais está dominado.