Brilhante Dias promove Portugal em Marrocos

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, desloca-se a Marrocos entre os dias 22 e 24 de novembro para encontros institucionais e empresariais, para presidir à cerimónia de inauguração do pavilhão de Portugal no Salon International de l’Électricité de l’Éclairage de l’Électrotechnique et de l’Automation Industrielle e ao lançamento do Conselho Económico Portugal-Marrocos.

No dia 22 de novembro, pelas 9h30, em Casablanca, o Secretário de Estado participa na reunião de lançamento do Conselho Económico Portugal-Marrocos, seguindo para o seminário empresarial sobre energias renováveis, eficiência energética, smart cities e mobilidade elétrica, que contará também com a participação de uma delegação portuguesa formada por empresas, universidades e associações.

Em Casablanca o Secretário de Estado visitará ainda um investimento português no setor farmacêutico realizado naquele país, e encontrar-se-á com a Federação de Plasturgia de Marrocos.

No dia 23 de novembro, em Rabat, o Secretário de Estado terá encontros com o Ministro da Indústria e do Comércio, Ryad Mezzour, com a Ministra da Transição Energética, Leila Benali e com a Ministra Delegada da Transição

Digital, Ghita Mezzour.

No dia 24 de novembro, em El Jadida, às 17h00, presidirá à cerimónia de inauguração do pavilhão de Portugal na 14a edição do Salon International de l’Électricité de l’Éclairage de l’Électrotechnique et de l’Automation Industrielle, seguindo-se visita à feira.