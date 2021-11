Brilhante Dias: ninguém devia sair do seu país por necessidade

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, considerou este sábado, na conferência Portugal+, que nenhum português deveria ser obrigado a emigrar por necessidade.

Durante a sua intervenção, no encerramento do certame organizado pelo BOM DIA, o governante fez ainda menção à importância do investimento da diáspora em Portugal, tendo destacado o papel da AICEP e das Câmaras de Comércio e Indústria neste processo.

