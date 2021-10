Brilhante Dias em dia especial na Expo2020

O Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, desloca-se à Expo2020 Dubai nos dias 23 e 24 de outubro.

No dia 23 de outubro, pelas 16h00, Eurico Brilhante Dias participará nas celebrações do Dia da União Europeia na Expo 2020 Dubai, iniciativa que contará com um espetáculo da guitarrista portuguesa Luísa Amaro.

No dia 24 de outubro, dia das Nações Unidas na Expo 2020 Dubai, o Secretário de Estado presidirá, às 17h30, à inauguração de uma peça de arte urbana do artista português Bordalo II, comemorativa dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. Este evento contará com uma participação especial dos Pauliteiros de Miranda do Douro e com um momento musical com Luísa Amaro e Gonçalo Lopes, na guitarra portuguesa.

A participação portuguesa nesta iniciativa global, que conta com cerca de 190 países, contribuirá para o aprofundamento das relações políticas, económicas e culturais entre Portugal, os Emirados Árabes Unidos e os restantes países da região.