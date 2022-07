Brighton foi a Lisboa ganhar ao Estoril

O Estoril Praia, da I Liga portuguesa de futebol, foi goleado pelos ingleses do Brighton, por 4-1, no segundo de dois jogos de preparação realizados hoje pelos estorilistas.

O jogo foi realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa, e à porta fechada, à imagem do que havia sucedido de manhã, no encontro disputado com o Mafra, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, que o clube da Linha de Cascais havia vencido por 1-0.

Após o êxito alcançado no treino matinal, o Estoril Praia não conseguiu evitar a derrota perante o Brighton, formação que disputa a Premier League, o primeiro escalão de Inglaterra, e que justificou o seu favoritismo com uma entrada forte consumada com dois golos de Neal Maupay, no primeiro minuto e aos 11.

Os estorilistas conseguiram atenuar a desvantagem com um golo de Rodrigo Martins, aos 22 minutos, mas os ‘seagulls’ voltaram a ser superiores na segunda metade, tendo marcado em mais duas ocasiões, por Kaoru Mitoma, aos 65, e Deniz Undav, aos 83.