Brexit: Investidores portugueses aconselhados a falar com intermediários

A CMVM recomenda que os investidores não profissionais contactem as entidades sediadas no Reino Unido com quem tenham contratos de intermediação financeira, caso estas não os contactem, para esclarecimentos sobre o impacto de um eventual Brexit sem acordo.

“Caso o intermediário financeiro ainda não o tenha contactado, deverá promover esse contacto, questionando sobre o plano de contingência previsto pela entidade face aos contratos assinados com os seus clientes”, indica a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) num conjunto de perguntas e respostas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), destinado a investidores não profissionais.

O regulador alerta para que um Brexit sem acordo “poderá ter impactos nos vários intervenientes no sistema financeiro nacional, incluindo nos investidores portugueses que sejam clientes de intermediários financeiros sediados no Reino Unido e/ou que tenham exposição (direta ou indiretamente) a valores mobiliários britânicos”.

Nesse sentido, a CMVM recomenda aos investidores não profissionais que contactem os intermediários financeiros com sede no Reino Unido com quem tenham contratos de intermediação financeira, caso estes não o façam.

O regulador indica que aquelas instituições deverão, “em princípio” contactar os clientes para os esclarecer, “de forma simples, clara e transparente”, quanto ao impacto de um eventual Brexit sem acordo para o intermediário financeiro e os seus negócios, e as implicações decorrentes para o seu relacionamento com o cliente.

A CMVM frisa também que os intermediários financeiros devem esclarecer sobre as implicações para os clientes de qualquer reestruturação societária e quaisquer alterações relevantes nos termos contratuais, além de explicar os direitos contratuais e estatutários dos clientes nessas circunstâncias, incluindo o direito de cancelar o contrato e qualquer direito de recurso, quando aplicável.

Segundo o supervisor, é possível que o intermediário financeiro apresente soluções alternativas, para manutenção da relação comercial sem impactos para o investidor, nomeadamente uma transferência do contrato para uma entidade sediada num outro Estado-membro da União Europeia.

A CMVM recomenda que, neste caso, o investidor deve avaliar as implicações das alterações que lhe forem propostas, nomeadamente no que respeita ao sistema de indemnização ao investidor que passará a abranger o seu contrato e eventuais custos envolvidos.

Contudo, a CMVM indica que o património que o investidor tem junto do intermediário financeiro continua a ser seu e a estar coberto pelo sistema de indemnização ao investidor em vigor no Reino Unido, nos limites legalmente previstos.

O regulador indica também que se se concretizar um Brexit sem acordo uma instituição com sede no Reino Unido só poderá continuar a prestar serviços de intermediação financeira em Portugal depois de obtida autorização e registo por parte da CMVM.

E o supervisor salienta que “todas as instituições autorizadas a prestar serviços de intermediação financeira em Portugal encontram-se identificadas nas listagens divulgadas no Sistema de Difusão de Informação da CMVM”.

A CMVM também disponibilizou um conjunto de perguntas e respostas destinado a intermediários financeiros e um guia de acolhimento a entidades gestoras de organismos de investimento coletivo, nomeadamente fundos, no processo de autorização e registo em Portugal.

O Brexit, inicialmente previsto para 29 de março, foi adiado até 22 de maio se os deputados do Parlamento britânico aprovarem o acordo celebrado entre o Reino Unido e a Comissão Europeia. Caso contrário, o Reino Unido tem até 12 de abril para propor um plano alternativo ou sair da União Europeia sem qualquer acordo.