Brexit: governo britânico quer extensão do período de transição

A União Europeia e o Reino Unido estão em negociações para aliviar as tensões comerciais pós-Brexit.Os problemas continuam a surgir e o protocolo que elimina a fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda é um deles.

O governo britânico pede a extensão do período de “transição” para resolver questões pendentes, numa altura em que os novos controlos fronteiriços estão a provocar atrasos no transporte de mercadorias do Reino Unido para a Irlanda do Norte.

Desde que o país deixou definitivamente o mercado único europeu as mercadorias passaram a estar sujeitas a controlos alfandegários. A Comissão Europeia tinha imposto recentemente controlos sobre a exportação de vacinas para a Irlanda do Norte, mas posteriormente decidiu desconsiderar a medida.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, disse à televisão Euronews que este: “deve ser um processo recíproco em que o Reino Unido deve cumprir com o que se comprometeu – que se traduz na implementação adequada do protocolo. É algo absolutamente fundamental para nós, para evitar fronteiras rígidas e para manter a paz.”

Os controlos aduaneiros sobre as mercadorias que entram na Irlanda do Norte provenientes do resto do Reino Unido são um resultado controverso do Brexit e estão a gerar um clima de tensão. As autoridades da Irlanda do Norte decidiram suspender os controlos aos produtos de origem animal e retirar trabalhadores dos portos de Belfast e Larne, depois de terem surgido “graffitis” ameaçadores contra os funcionários da fronteira.