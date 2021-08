Brexit e covid deixam o Nando’s sem frangos

A famosa marca de restaurantes Nando’s, que se tornou famosa pelo frango de churrasco à portuguesa, foi forçada a fechar dezenas de restaurantes no Reino Unido devido à escassez de frango.

Cerca de 45 pontos de venda foram fechados em toda a Inglaterra, Escócia e País de Gales, um porta-voz do Nando’s disse à CNN Business na quarta-feira.

A empresa enviou alguns de seus funcionários para ajudar os fornecedores para fazer com que os transportes de frango voltassem a ser assegurados.

O Nando’s é mais uma de uma série de empresas do Reino Unido a ver a sua cadeia de abastecimento afetada nas últimas semanas.

O porta-voz do Nando’s disse que o principal problema está nos distribuidores de frango do Reino Unido, que alertaram nas últimas semanas que o Brexit e a pandemia do coronavírus criaram uma “tempestade perfeita” que está a limitar a produção. “A indústria de alimentos do Reino Unido tem passado por interrupções em sua cadeia de suprimentos nas últimas semanas devido à falta de pessoal e vários de nossos restaurantes foram afetados”, disse a cadeia Nando’s em um comunicado.