Brexit deixa vários setores no Reino Unido sem pessoal

O número de cidadãos da UE que se mudam para o Reino Unido tem caído desde que o Brexit fechou as portas a muitos dos trabalhadores que procuravam emprego no país, segundo revela um relatório.

O declínio dramático na migração da UE para o Reino Unido atingiu duramente os serviços de hotelaria e assistência. Mas o Observatório de Migração (MO) da Universidade de Oxford e o ReWage, um grupo de especialistas independentes, disseram que, embora o Brexit tenha “exacerbado” a escassez crónica de mão de obra na Grã-Bretanha, a saída dos britânicos da União não foi a única causa.

Os dados mostram que apenas 43.000 cidadãos da UE receberam vistos para trabalho, família, estudo ou outros fins em 2021, uma fração dos 230.000 a 430.000 cidadãos da UE que se dirigem ao Reino Unido por ano nos seis anos que antecedem março de 2020, de acordo com o Office for National Statistics (ONS).

Dos que migraram para o Reino Unido em 2021, os cidadãos da UE representaram apenas 5% do número de vistos emitidos. “Os números disponíveis até agora são, portanto, consistentes com a possibilidade de um grande declínio na imigração da UE”, diz o relatório, intitulado “O fim da livre circulação e da força de trabalho de baixos salários no Reino Unido”.

Mas o estudo diz que não se pode simplesmente culpar o Brexit pelo alto número de vagas no Reino Unido: a pandemia levou à reforma de muitos trabalhadores maiores de 50 anos, enquanto que as altas taxas de emprego em toda a Europa e escassez de mão de obra internacional também contribuem para a atual situação de escassez de mão-de-obra no Reino Unido.

“Embora haja alguma evidência de que o fim da livre circulação tenha contribuído para a escassez em algumas áreas do mercado de trabalho do Reino Unido, não é de forma alguma o único fator. De fato, as dificuldades de recrutamento não são exclusivas do Reino Unido e vários outros países experimentaram altas taxas de vacância pós-pandemia”, disse Chris Forde, professor da Universidade de Leeds e coautor do relatório da ReWage.

O relatório constatou que os setores de hotelaria e menos qualificados foram os mais atingidos pelo fim da livre circulação de cidadãos da UE para o Reino Unido. A hotelaria perdeu 98.000 cidadãos da UE em empregos nos dois anos até junho de 2021, e os serviços de apoio, incluindo limpeza e manutenção, perderam 64.000 trabalhadores da UE.