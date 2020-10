Brexit complica a vida dos fabricantes de automóveis no Reino Unido

O Mini é um ícone britânico. Um design que se prolonga desde 1959 e que tem, no seu ADN, a cultura do Reino Unido – mas a verdade é que, desde há 20 anos, a marca faz parte do Grupo BMW, da Alemanha. A maioria dos Minis é construída em Oxford mas com componentes de uma cadeia de fornecimento internacional.

Antes de um novo carro sair da linha de produção, há partes do motor que atravessam o canal da Mancha três vezes. Sem um acordo para o Brexit, essas passagens na fronteira podem vir a ter de pagar uma taxa de 10% cada vez que são feitas. O mesmo se aplica quando o carro acabado é exportado para venda.

Mike Hawes, chefe executivo da Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis acredita que “precisamos de um acordo. A dimensão, amplitude e profundidade desse acordo vão afetar a viabilidade da indústria. Precisamos de evitar taxas alfandegárias, que vão ameaçar a competitividade da indústria britânica”.

A maioria das fabricantes britânicas de automóveis é propriedade de estrangeiros. A Jaguar Land Rover pertence ao gigante indiano Tata. Os automóveis vendidos no Reino Unido como Vauxhall e conhecidos como Opel no resto da Europa são propriedade da francesa Peugeot-Citroën. E alguns dos maiores produtores da indústria no Reino Unido são japoneses, como a Nissan e a Toyota. A Honda já anunciou que vai encerrar a fábrica britânica no próximo ano.

“Visto estarem a ser levantadas barreiras com a Europa, os japoneses começam a pensar que, se o contrato foi rasgado, eles não têm necessariamente de ficar aqui. Esta é uma indústria que funciona com margens muito apertadas, pelo que uma taxa de 10% atinge as vendas, os lucros e lança dúvidas sobre o futuro das fábricas no Reino Unido”, explica David Bailey, professor de Estratégia Industrial na Universidade de Birmingham.

O desenvolvimento do último modelo do Mini já foi colocado em espera. A BMW avisou no ano passado que, sem um acordo, teriam de considerar deslocar a produção deste ícone britânico para fora do Reino Unido.