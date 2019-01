Brexit alternativo votado no fim do mês

O parlamento britânico vai votar um plano alternativo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), em 29 de janeiro, disse a líder conservadora da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom.

Andrea Leadsom indicou aos deputados que a primeira-ministra britânica, Theresa May, fará na segunda-feira, dia 21, uma declaração na Câmara dos Comuns sobre os próximos passos do Brexit e apresentará uma moção, que será debatida e votada em 29 de janeiro.

A responsável do Partido Conservador fez o anúncio após os deputados terem rejeitado na terça-feira à noite o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas.

Segundo Andrea Leadsom, os deputados podem apresentar alterações à moção.

A primeira-ministra britânica tem que apresentar um “plano B” do Brexit após a rejeição do acordo negociado com Bruxelas e que estabeleceu um período de transição, de 29 de março até o final de 2020.

Na terça-feira à noite, o parlamento britânico rejeitou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, por 432 votos contra e apenas 202 a favor.

A dois meses e meio da data prevista para a saída britânica da UE, os deputados da Câmara dos Comuns rejeitaram de forma maciça o acordo de saída, apesar do último apelo feito pela primeira-ministra, imediatamente antes da votação, contra “a incerteza” que a rejeição do texto provocaria.