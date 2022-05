Brasília acolhe exposição de homenagem a Saramago

José Saramago vai ser homenageado em Brasília, no Brasil, pela ocasião do centenário do seu nascimento, com a exposição “A Bagagem do Viajante”, que abre portas a 5 de maio numa celebração ligada ao Dia Mundial da Língua Portuguesa.

A mostra está aberta ao público até o dia 31 de julho, simultaneamente na Galeria Camões, na Embaixada de Portugal em Brasília e nas galerias da estação do metropolitano local. A ideia é embarcar em uma viagem de descoberta de José Saramago pela cidade em sete paragens entre a Estação de Galeria e a Estação de Samambaia Sul.

A mostra inédita é inspirada no livro de crónicas do autor português, com o mesmo título que a exposição, e apresenta apresenta ilustrações dos artistas Pedro Amaral, Nathalie Afonso, Carlos Farinha e Mathieu Sodore, do coletivo português Borderlovers, e epígrafes de Carlos Reis, com personagens, obras e personalidades da cultura brasileira.

