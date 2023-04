Brasileiros e americanos à frente de europeus na compra de casas de luxo

A RE/MAX Collection, imobiliária líder no segmento de luxo, fechou o ano de 2022 com um total de volume de preços na ordem dos 1.450 milhões de euros, relativos a 4.821 transações, 99,6% das quais de compra e venda de imóveis.

A marca culmina assim o ano com aumentos nos indicadores face ao período homólogo, registando um crescimento de 9,3% em volume preços e de 0,4% no número de transações. Este foi o melhor ano de sempre da imobiliária que mais imóveis de luxo vende em território nacional, superando a atividade de 2021.

No que diz respeito ao peso por tipo de imóvel, os apartamentos continuam a representar mais de três quartos das transações do segmento (80,9%), uma leve descida inferior a um ponto percentual (0,3%) face a 2021. Similarmente, os negócios com apartamentos constituem acima de dois terços do volume de negócios (68,4%). Por sua vez, as moradias mantiveram números similares ao ano passado, concretamente 28,7% no volume de negócios e 16,9% em transações.

Peso dos principais tipos de imóveis na RE/MAX Collection em 2022 Tipo Volume de Negócios Transações Apartamento 68,4% 80,9% Moradia 28,7% 16,9%

Em relação à tipologia, os dados agora apresentados pela RE/MAX Collection revelam que foram os T3 aqueles que maiores índices de procura registaram de janeiro a dezembro, com um total de 53,3% imóveis movimentados. Esta tipologia ganhou relevo, tanto em apartamentos como moradias, quando comparado com anos anteriores. Já as moradias viram a sua procura aumentar essencialmente nas tipologias mais elevadas, T4 e superiores, tanto em volume de negócios como em número de transações, tipologias essas que representaram cerca de 73,3% no conjunto total.

Mais negócios com clientes brasileiros e norte-americanos

Em 2022 os profissionais da RE/MAX Collection transacionaram com 60 nacionalidades além-fronteiras, contudo manteve-se a preponderância dos portugueses como os principais clientes da marca, representando 70,8% do total de transações somadas ao longo de todo o ano. A destacar o aumento do peso dos clientes de nacionalidades brasileira e norte-americana, que somaram um volume de transações de 5,4% e 3,7%, respetivamente. Numa comparação com 2021, a RE/MAX Collection negociou mais 1,5% com brasileiros e 1% com norte-americanos. Também os franceses ganharam um pouco mais de importância nas transações deste segmento, reafirmando a sua quarta posição.

TOP 10 – Principais nacionalidades em 2022 Nacionalidade Peso Transações (%) Portuguesa 70,8% Brasileira 5,4% Norte-americana 3,7% Francesa 2,7% Chinesa 2,2% Angolana 2,1% Inglesa 1,8% Alemã 1,7% Italiana 0,7% Espanhola 0,6% Outras 8,4%

Para Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX, “Os números que traduzem a atividade da RE/MAX Collection em 2022 foram os melhores de sempre neste período, refletindo crescimento face ao ano de 2021, o que demonstra bem um cenário de dinamismo do mercado imobiliário de luxo. Aliado a isto está a qualidade da nossa carteira de imóveis premium e uma aposta contínua na formação especializada dos nossos consultores, fator muito valorizado pelos clientes deste segmento para a concretização de negócio.”

Com um total de 10.259 agentes no final de 2022, 954 dos quais com certificação Collection, as perspetivas da RE/MAX Collection para este ano são favoráveis. “O nosso país mantém níveis altos de atratividade para estrangeiros, que projetam no mercado imobiliário de luxo um investimento seguro e com elevada possibilidade de retorno. É certo que os clientes nacionais continuam a ser os principais clientes na aquisição de imóveis Collection, mas a procura internacional mantém-se muito ativa, com investidores fora do mercado europeu, como brasileiros e norte-americanos, a terem um papel bastante dinamizador, sem, contudo, esquecermos franceses e ingleses, tradicionalmente clientes importantes neste segmento.”, sublinha Beatriz Rubio.

Distrito de Lisboa mantém a preponderância no segmento premium

Tal como verificado em anos anteriores, a maior fatia do mercado Collection situa-se no distrito de Lisboa, que manteve assim a sua preponderância no conjunto do segmento. O grande destaque vai para a região dos Açores que, pela primeira vez, surge no top 7 dos distritos com mais movimentos, ocupando a sexta posição.

Transações por Distrito 2022 Distrito Peso Transações (%) Lisboa 76,6% Porto 7,3% Setúbal 5,7% Faro 4,2% Madeira 1,7% Açores 0,8% Aveiro 0,8%

Numa análise mais detalhada, por concelho, é possível constatar que continuam a ser predominantes três concelhos: Lisboa, Cascais e Oeiras. As variações mais significativas foram as registadas em Oeiras, com um aumento a rondar os 4%. Já o concelho de Cascais reforçou o seu peso, mantendo o segundo lugar entre os concelhos mais importantes. Salientar ainda a troca de posições entre os concelhos de Sintra e Loures e a manutenção da quinta posição por parte do concelho de Odivelas.

De acrescentar que a atribuição da categoria “imóvel de luxo” varia, existindo critérios diferentes noutras marcas. A RE/MAX Collection baseia-se em critérios de localização, preço, tipologia, design e arquitetura, pelo que excluí, por exemplo, terrenos e lojas da sua lista, contudo, contemplados por outras imobiliárias.