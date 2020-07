Brasil ultrapassa as 60 mil vítimas mortais por covid-19

O Brasil ultrapassou a barreira das 60 mil mortes devido à covid-19, após registar 1.038 óbitos e 46.712 novos casos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro. O país totaliza assim 60.632 vítimas mortais e 1.448.753 pessoas diagnosticadas desde 26 de fevereiro, data oficial do registo do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.

Segundo o Governo, 521 das 1.038 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.931 vítimas mortais com a covid-19.

Até ao momento, 826.866 pacientes já recuperaram da covid-19 e 561.255 infetados continuam sob acompanhamento.

Já a taxa de letalidade da doença no país desceu hoje para 4,2%.

São Paulo, o estado mais rico e populoso do Brasil, mas também foco da pandemia no país, totaliza agora 289.935 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 15.030 vítimas mortais.

A prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul com cerca de 12 milhões de habitantes, fez hoje uma operação para inspecionar e advertir sobre o uso obrigatório de máscaras para impedir a propagação do vírus.

A partir de quinta-feira, lojas e cidadãos que não obedeçam ao decreto que determina o uso obrigatório de equipamentos de proteção poderão ser penalizadas com multas de 5.000 reais (840 euros) no caso de estabelecimentos comerciais e 500 reais (83,5 euros) para cidadãos que circulam sem máscara.

O segundo estado mais afetado pela pandemia é o Rio de Janeiro, que acumula hoje 115.278 casos de infeção e 10.198 óbitos.

O Brasil tem hoje uma incidência de 28,9 mortes e 689,4 casos da doença por cada 100 mil habitantes, num país com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.