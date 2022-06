Brasil: português morto à facada na própria casa

Um português de 65 anos emigrado no Brasil foi assassinado na madrugada de domingo dentro da própria habitação. Principal suspeito é o sobrinho, que também terá tentado matar a tia e uma prima menor.

Segundo os órgãos de comunicação brasileiros, a vítima, Eurípedes Monteiro Enes, terá sido surpreendia dentro da própria residência pelo sobrinho, Victor de Barros Almeida, um jovem de 19 anos que, munido de uma faca de cozinha, terá esfaqueado o português até à morte.

Na sequência do ataque, a esposa do português foi transportada para uma unidade hospitalar. O seu estado de saúde não foi divulgado.

Também a filha do casal, uma adolescente de 13 anos, acabou por ser golpeada num dos braços, mas não corre risco de vida. “A jovem foi ver o que estava a acontecer e também foi atacada pelo assassino, que só não a matou porque a lâmina da faca ficou torta”, avança o jornal local O Impacto.

Eurípedes Silva, natural do Porto, morava em Canaã dos Carajás, município do estado do Pará, onde era carinhosamente apelidado de “Português do Espetinho” por se dedicar à venda deste tipo de produto.

As autoridades brasileiras montaram uma caça ao homem, encontrando-se o suspeito em parte incerta.