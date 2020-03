Brasil: português arrisca 25 anos por tráfico de droga

Um português com 24 anos foi detido no Aeroporto Internacional de Confins, no Brasil, ao tentar viajar para Lisboa com 2,5 quilos de cocaína na bagagem. Pode ser condenado até 25 anos de prisão.

As drogas estavam dissimuladas em vários frascos de cosméticos no interior de uma mala de viagem, mas as autoridades conseguiram descobrir a cocaína durante uma fiscalização de rotina.

O suspeito, de 24 anos, preparava-se para embarcar num avião com destino a Lisboa, no passado dia 21 de fevereiro. O cidadão luso foi detido pela Polícia Federal brasileira e está indiciado por tráfico internacional de drogas.

