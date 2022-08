Brasil não esquece “papel fundamental” dos portugueses

O ex-procurador geral interino do Brasil Alcides Martins, de origem portuguesa, considerou que os portugueses foram fundamentais na construção do Brasil, que daqui a menos de um mês celebra o bicentenário da sua independência.

“Os nossos irmãos portugueses construíram, ou deram uma participação muito efetiva na construção deste Brasil gigante”, afirmou à Lusa o subprocurador-geral da República brasileira, que nasceu em Portugal em 1948 e que se mudou para o Brasil com 14 anos.

Para o também diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), os portugueses ajudaram à construção do país “como imigrantes ao longo dos tempos, desde a descoberta e no tempo em que o Brasil fazia parte do império português”.

“Foi construída uma boa imagem de Portugal no Brasil, exatamente pela dedicação, pelo serviço prestado pelos nossos ancestrais, pelos nossos irmãos desde o início da colonização, até aos dias atuais”, frisou o luso-brasileiro, que considera que teve o privilégio de manter as suas raízes e origem e que ao abrigo do estatuto da igualdade ingressou no serviço publico do Brasil há quase 40 anos.

“Comecei no primeiro degrau e cheguei ao último”, afirmou, referindo-se ao cargo de procurador-geral do Brasil, cargo que ocupou interinamente em setembro de 2019.

“Por períodos diversos [os portugueses] têm dado felizmente esse contributo, seja os imigrantes, os simples colaboradores, os técnicos que vieram por ocasião da Revolução dos Cravos, políticos e outros profissionais liberais que também vieram nessa ocasião e os empresários”, frisou.

No dia 07 de setembro de 2022, faz 200 anos do famoso grito “Independência ou morte!”, de D.Pedro, às margens do Rio Ipiranga.

Entre as várias comemorações que estão programadas, haverá uma na sessão solene no dia 08 de setembro de 2022, no Congresso brasileiro, para assinalar os dois séculos da independência do Brasil, no qual o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, já confirmaram presença.

Mas os convidados não se ficam por aí: o Governo do Brasil convidou os chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para as comemorações dos 200 anos da independência do país.

