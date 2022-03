Brasil e Luxemburgo unidos pelo [L]aço

Esta sexta-feira, 4 de março, no âmbito de Esch Cidade da Cultura Europeia, o grão-duque do Luxemburgo esteve presente na estreia do documentário interativo “A Colónia Luxemburguesa”, um filme de Dominique Santana.

“A Colônia Luxemburguesa” é um projeto transmédia que convida a descobrir um século de herança industrial, cultural e social comum entre o Luxemburgo e o Brasil.

O projeto está agora acessível gratuitamente em qualquer lugar do mundo através do site www.colonia.lu.

“A Colônia Luxemburguesa” permite ao público viver uma experiência interativa e uma jornada de descoberta durante a qual, oscilando entre mito e história, são confrontados com inúmeros testemunhos contados de vários ângulos e através de diferentes plataformas.

Dia 26 de fevereiro, o projeto foi pré-lançado no Cine Belas Artes e Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, no Brasil na presença do embaixador do Luxemburgo, Carlo Krieger, do Secretário de Cultura e Turismo brasileiro, Léonidas Oliveira, do prefeito de João Monlevade, Laércio José Ribeiro, além de representantes da ArcelorMittal e Itamarary (MAE) de Minas Gerais, além de uma delegação luxemburguesa e a equipa de filmagem realizador Dominique Santana apresentaram o projeto e inauguraram o [L]aço brasileiro.

O [L]aço é um pavilhão físico e participativo que conta a história da Colônia e convida os visitantes a participar nessa história. Após a inauguração do [L]aço brasileiro, o grão-duque pôde inaugurar o [L]aço do Luxemburgo nesta sexta-feira, 4 de março, conectando-se diretamente com representantes da Colônia Luxemburguesa através da cabine telefónica digital “Orelhão”, notadamente Madame Marie Christiane Heuwert-Meyers, filha de Eschois nascida em João Monlevade e atualmente Cônsul Honorário do Grão-Ducado no Rio de Janeiro. A palavra portmanteau [L]aço (laço=link; aço=steel) significa literalmente elos de aço. O seu principal objetivo é reviver os laços transatlânticos de aço tecidos ao longo de um século entre as comunidades.

Além disso, em 4 de março, a cidade de Esch votou por unanimidade a geminação das cidades de Esch-sur-Alzette e João Monlevade. Esta primeira geminação entre uma cidade luxemburguesa e brasileira pretende sublinhar e consolidar esta relação histórica entre as duas cidades.

“A Colônia Luxemburguesa” visa tecer e fortalecer os laços históricos entre Luxemburgo e Brasil. Este projeto transmídia revela um século de histórias que se cruzam entre a Bacia Mineira e o Estado de Minas Gerais no Brasil – uma experiência interativa e participativa traçando um retrato dessa curiosa colônia forjada pelo aço.

Há cem anos, a gigante siderúrgica sediada em Luxemburgo, ARBED – hoje Arcelor Mittal – inaugurou sua subsidiária brasileira denominada Companhia Siderúrgica Belgo Mineira no coração do Estado de Minas Gerais. Naquela época, a falta de mão de obra qualificada provocou o êxodo de centenas de migrantes luxemburgueses para o Brasil, a fim de erguer uma colossal siderúrgica, cercada por sua cidade industrial, dando origem ao berço da siderurgia brasileira.

Numa jornada em busca de sua própria identidade e no cerne de parte de suas raízes, a diretora e historiadora Dominique Santana faz uma descoberta prodigiosa ao descobrir a cidade de João Monlevade, uma versão tropical incrível e estranhamente familiar do industrial sulista de Luxemburgo onde ela cresceu. Essa revelação impressionante o leva a uma busca fascinante sob o verniz das histórias míticas da Colônia Luxemburguesa. Como é essa Colônia? Como ela se integrou na sociedade brasileira?