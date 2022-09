Brasil descobriu a Rede Global da Diáspora

As ativações da Rede Global da Diáspora no Brasil foram muito bem sucedidas, tendo alcançado o objetivo de aproximação dos empresários da Diáspora portuguesa instalados localmente.

Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram casa cheia nas Jornadas de Negócios e reuniões de trabalho promovidas em conjunto com a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Câmara Brasil Portugal no Ceará, em SP e no RJ, Consulado Geral de Portugal em SP e no RJ, Embaixada de Portugal no Brasil e AICEP.

Pode ver aqui a sessão de apresentação da Rede em Fortaleza: