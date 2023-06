Brasil: Bragantino de Pedro Caixinha voltou a vencer

O Bragantino, do português Pedro Caixinha, somou, no domingo, a segunda vitória consecutiva no campenato brasileiro de futebol, ao vencer 2-0 na receção ao Goiás de Armando Evangelista, subindo ao sétimo lugar.

A equipa de Bragança Paulista vinha evidenciando alguma irregularidade no campeonato, mas os dois triunfos consecutivos parecem relançá-la na prova, com destaque para a goleada aplicada a meio da semana sobre o Flamengo por 4-0.

Embalado pelo triunfo, o Bragantino não deu nesta 12.ª jornada grandes hipóteses à equipa do também luso Armando Evangelista, em estreia no banco do Goiás, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Eduardo Sasha, aos sete minutos, e de Sorriso, aos 45+2.

Com este triunfo, o Bragantino fecha a jornada no sétimo lugar, com 20 pontos, a 10 do comandante Botafogo, do português Luís Castro, que reforçou a liderança do campeonato, ao vencer por 1-0 em casa do Palmeiras, de Abel Ferreira.

O ‘Fogão’ apresentou-se em casa do campeão em título com uma vantagem de cinco pontos e com a possibilidade de a alargar ainda mais, cenário que ganhou ainda mais consistência quando Tiquinho Soares, antigo avançado de FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional, adiantou os cariocas, aos 28 minutos.

Pressionada com a recente derrota em casa do Bahia, orientado pelo português Renato Paiva, por idêntico resultado, a equipa paulista tudo fez para inverter o resultado, mas esbarrou numa defesa bem organizada e, quando teve a sua maior oportunidade para empatar, Rafael Veiga falhou uma grande penalidade, aos 82 minutos.

O Botafogo passou a ter sete pontos de avanço para o segundo classificado, o Grémio, que goleou (5-1) na receção ao lanterna-vermelha Coritiba, passando o Palmeiras na classificação, que foi igualado ainda pelo Flamengo, que ganhou em casa do Santos por 3-2.