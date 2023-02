Brasil acolhe X Reunião Anual das Câmaras de Comércio Portuguesas

A cidade brasileira Florianópolis vai acolher, no final do mês de março, a X Reunião Anual de Câmaras de Comércio Portuguesas. A presente edição, a decorrer entre os dias 30 e 31 do mesmo mês, contará com a participação de Câmaras de Comércio oriundas de todos os cantos do mundo.

O programa de 30 de março irá consistir na Abertura Oficial da Reunião pelo Presidente da Comissão Executiva, um debate sobre o futuro da RCCP no mundo, seguida de um almoço, de uma visita à Rede de Inovação de Florianópolis e Governo de Estado de Santa Catarina, terminando com um cocktail.

No dia 31 de março serão apresentados os novos estatutos da RCCP, seguida da votação da assembleia, e terminando com sessões de almoço e cocktail.